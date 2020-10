Berni apuntó contra Vidal por el narco helicóptero y dijo que "Chocobar no es un asesino"

Después de dejar en claro que es la exgobernadora María Eugenia VIdal y su equipo los que deberán dar explicaciones de porqué se contrataban estas naves en lugar de utilizar las de la policía y por qué se le alquilaban a una persona que estaba cuestionada por la justicia, a Berni le consultaron sobre el caso Chocobar.

El ministro aseguró que el policía que asesinó en 2017 a un ladrón en La Boca no es un asesino ya que no se despertó ese día pensando en matar a alguien pero también responsabilizó al Estado por no darle la instrucción necesaria a su personal, basándose en una declaración del propio Chocobar cuando aseguró que cerró los ojos al momento del disparar.

Berni también se refirió al caso del panadero que mató a un ladrón y puso énfasis en las contradicciones entre la declaración del hombre y los resultados de las pericias.