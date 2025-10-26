El empresario inmobiliario e influencer con una participación cada vez más activa en las redes sociales, participó de la cobertura de las elecciones que hizo el canal de streaming Olga.

Con Nati Jota de insólita moderadora política y la presencia de Nancy Pazos, Nacho Girón y Mati Mowszet, Beltrán Briones dio su parecer desde el sentido común.

Si rompiendo toda la lógica, -el gobierno atravesó una campaña donde las coimas de Karina, la relación con los narcos y la pésima situación económica-, le dio resultados entonces "que haga otro Movistar Arena" dijo medio en serio, medio en broma.