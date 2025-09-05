Baby Etchecopar también cruzó al Gordo Dan por el tuit contra Luis Juez y lo calificó: "Sos un reverendo hijo de puta"
El periodista de deshizo en insultos contra el jefe de los trolls libertarios por atacar de la manera más baja posible al senador Luis Juez y además dejó en claro que el Gordo Dan es un cagón.
El Gordo Dan que para algunos libertarios es una especie de prócer, se fue al pasto a la hora de intentar descalificar a Luis Juez y hasta consiguió el repudio del Jefe de Gabinete por lo que tuvo que borrar su aberrante publicación.
Por eso Baby Etchecopar se encargó de él en su editorial y casi no dejó insulto por dedicarle. Le dijo hijo de puta, puerquito (no por la gordura), cagón, nazi y cerró asegurando que es “un reverendo hijo de puta” por meterse con una chica con capacidades diferentes y con un padre que sufre.
Baby aseguró además que el Gordo Dan forma parte de este Gobierno, que es de la mesa chica y uno de los privilegiados de este Gobierno, por lo que le hizo su pedido directamente a Javier Milei para que lo obligue a pedir disculpas.