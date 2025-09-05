El Gordo Dan que para algunos libertarios es una especie de prócer, se fue al pasto a la hora de intentar descalificar a Luis Juez y hasta consiguió el repudio del Jefe de Gabinete por lo que tuvo que borrar su aberrante publicación.

Por eso Baby Etchecopar se encargó de él en su editorial y casi no dejó insulto por dedicarle. Le dijo hijo de puta, puerquito (no por la gordura), cagón, nazi y cerró asegurando que es “un reverendo hijo de puta” por meterse con una chica con capacidades diferentes y con un padre que sufre.

Baby aseguró además que el Gordo Dan forma parte de este Gobierno, que es de la mesa chica y uno de los privilegiados de este Gobierno, por lo que le hizo su pedido directamente a Javier Milei para que lo obligue a pedir disculpas.