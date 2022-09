El periodista macrista dejó de lado sus diferencias con Cristina Kirchner, repudió el atentado al que comparó con el atentado a Lisandro de la Torre y criticó a los que minimizaron el hecho y hasta lo pusieron en duda.

Baby aseguró que no se puede hacer un River Boca con esto y pidió que todos estemos enfilados detrás de Cristina aunque "no nos guste, que no la querramos" y cerró asegurando que "hoy somos todos la vicepresidenta y estamos para ayudarla".