El acto de Javier Milei en el Movistar Arena generó miles de reproches y burlas en las redes, pero también los comunicadores oficialista como Luis Majul y el Pelado Trebucq se mostraron críticos.

En ese marco, en la pantalla de A24 Luis Novaresio habló del tema, y Ángel "Baby" Etchecopar cargó sin filtros contra Javier Milei desde la misma señal de noticias.

"Yo creo es más fácil ser presidente que rockstar, porque para ser rockstar tenés que tener talento", afirmó Etchecopar.

"Creo que estamos gobernado por desquiciados, los desquiciados hicieron todo lo posible para mostrarse como desquiciados", agregó.

"Este acto de colegio, ridículo, que tiene una cosa que es muy peligrosa, que es un ensayo. O sea que, mientras el país hierve, el Presidente ensaya con los dos papagayos esos que tiene", remarcó.