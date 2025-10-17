El contacto de Karina Milei con lo esotérico es un secreto a voces. De hecho ella misma se vendía como astróloga, peor Baby Etchecopar subió la apuesta y aseguró que Javier Milei "tiene una cama en su despacho donde se acuesta y se tapa con una cosa negra para que su hermana toque una campanita y aleje a los malos espíritus".

Por mas raro que esto pueda sonar, el mismo Baby fue el que hizo el paralelismo con el tristemente célebre "Brujo" José López Rega, el superministro de Perón que tuvo una nefasta influencia sobre Isabelita Perón.

Incluso al contar esto Baby recordó que el hecho de no creer en algunas cosas nos llevó a mirar para otro lado y tener que sufrir 30.000 desaparecidos.