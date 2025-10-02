"Se viene un cambio terrible" apuntó Baby Etchecopar sobre la conformación de la derecha argentina, anunciando que el PRO volverá a unirse en un bloque separándose de La Libertad Avanza.

En su estilo desordenado, donde mezcla todo -tiempos históricos, denuncias y nombres de políticos- tuvo tiempo para poner a Espert en la guillotina.

"Esto es el final del imperio romano" comparó, dando por sentado que el gobierno de Javier Milei está terminado.

El monólogo completo

Baby reconoció que Espert fue varias veces a comer a su casa pero ni eso lo salvó de su crítica contundente.