Duró poco la alegría de los libertarios por la victoria en los comicios legislativos porque la realidad les pega en la cara todos los días.

Varios de los periodistas de los medios hegemónicos se encargaron de recordarle el gobierno que la situación económica no mejora, entre ellos Baby Etchecopar.

Baby no le escapó al meollo del asunto y expuso descarnadamente el sufrimiento de miles de argentinos que no llegan a fin de mes.

El editorial completa

"El dólar está barato pero no lo puedo comprar" sintetizó el conductor de A24.