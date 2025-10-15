A Baby el gobierno libertario lo tiene incómodo. Sabe que detrás del voto a La Libertad Avanza está encolumnado el antiperonismo que a él lo sigue pero no tolera sus formas, sus personajes variopintos y su falta de destreza para manejar el poder.

Así oscila todo el tiempo entre la crítica y el elogio, entre el insulto y el apoyo para que no pierda con "los otros", los feos, sucios y malos.

Pero el papelón presentado frente a Donald Trump fue la gota que rebalsó el vaso y estalló ante la falta de patriotismo.

La editorial completa

Con su particular estilo, Baby se puso de la vereda de los estadounidenses pero reconoció que le dio vergüenza la actitud del gobierno.