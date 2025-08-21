Desde el comienzo, Baby Etchecopar apoyó a regañadientes al gobierno de Javier Milei, incluso antes del ballotage dijo que votaría por Sergio Massa, aunque al ver la respuesta de sus seguidores se dio vuelta.

Ante la disyuntiva de que la gran mayoría de sus televidentes apoya al gobierno libertario y él no tolera que Milei agreda a Raúl Alfonsín, su referente político, Etchecopar suele manifestar un acompañamiento tibio.

Pero cada vez que puede muestra lo que realmente siente por este período donde La Libertad Avanza está en el poder.

Ya no se trata de no coincidir con sus políticas, sino de considerar a sus integrantes como personas despreciables, cargadas de odio, que no son capaces de construir nada.

Con el veto al aumento de los jubilados, Baby estalló y los trató directamente de forros.

El monólogo completo

Al iniciar su programa, Baby Etchecopar le dedicó sus palabras a los jubilados.