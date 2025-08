La advertencia de Baby Etchecopar a Luis Petri está tan cargada de sentimiento como de pragmatismo: por un lado el conductor televisivo tiene una admiración descomunal por el primer presidente de la vuelta de la democracia al país, y por otro, conoce cómo se mueve el gobierno libertario.

Petri dijo que Javier Milei es el mejor presidente de la democracia, y cuando le preguntaron si es mejor que Alfonsín, no dudó en responder que sí.

El gesto de obsecuencia es tan marcado que Baby no tuvo más remedio que recordarle que cuando no Petri no les sirva más a los libertarios, no dudarán en echarlo sin miramientos.