Baby Etchecopar, quien ha reconocido que hizo campaña por los libertarios, ha cambiado de opinión y ya lo dijo abiertamente.

Y es que Javier Milei parece haberse convertido en el mejor jefe de campaña del peronismo, no sólo por lo que venía haciendo antes de las elecciones bonaerenses, lo que decantó en un duro resultado adverso, sino también por haber desoído el mensaje de las urnas y vetar las leyes de financiamiento universitario, emergencia pediátrica y hasta la de los ATN.

Es por eso que Baby parece haberse cansado y se plantó a la hora de reconocer que ahora se hizo peronista.