Se subió al final al barco libertario pero siempre dejando en claro que no se sentía muy cómodo en ese viaje.

Ahora, con los audios de Diego Spagnuolo dando vueltas, Baby Etchecopar no perdió el tiempo en salir con los tapones de punta.

Con la bandera de la honestidad manchada con el caso de la cripto estafa $LIBRA, estas denuncias en el área de discapacidad terminan de dilapidar con su caudal político sostenido en esa premisa.

A Baby no le satisficieron las explicaciones que le dio Martín Menem a Antonio Laje y ahora le pidió a Javier Milei que responda algo más que insultos.