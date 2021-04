El conductor aseguró que su hija sufrió ataques por su apellido pero terminó reconociendo que María Paz no estaba preparada al asegurar que "tiene que hacerse el cuerito" para aguantar los ataques.

Pero fiel a su estilo arremetió contra el kirchnerismo por los mensajes a los que calificó de misóginos.

Lejos de referirse a la frase de su hija de que quería meterse en política para "destruir" al kirchnerismo Baby trató de justificarla: “Ella tiene 37 años, un hijo, es muy inteligente, es divina, pero le pegan por el apellido”, dijo Ángel Pedro Etchecopar a Los Ángeles de la Mañana. Y agregó: “Yo creo que todo lo que dicen “los K” es lo que son. Porque le han pegado con una misoginia, con una agresión, con un bullying hacia la mujer tremendo. No a la función, a la mujer”.

En relación a cómo llegó la joven a vincularse con la política, Baby explicó: “Cuando me preguntaron a mí, yo no sé ni cómo entró, pero sí sé cómo salió”. Y al respecto señaló: “Me dijo: ´papá, me tienen podrida, son muy agresivos. Y yo le dije: ´hija, esto es un enchastre. Si querés metete y sino quedate con tu hijo en tu casa´”.

“Y antes de tomar la decisión, ¿te consultó?”, preguntó el cronista. “Sí. Yo le dije ´hacé lo que quieras´. Yo a mis hijos le doy la libertad de acción para que hagan lo que quieran y siempre estoy atrás para respaldarlos, pero lo que son decisiones personales, son decisiones personales”, respondió.

Además, el periodista agregó: “A mí no me importa si mi hijo fuma marihuana. Es decir, me importa como padre, para saber cómo está, pero no soy un hostigador. Son grandes”.

Y a modo de conclusión comentó: “A mí me han pegado 35 años, yo ya tengo el cuero como un lagarto, pero ella se tiene que hacer el cuerito”.