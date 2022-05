"Qué después no llamen en su nombre para pedir que no le peguemos eh", lanzó Baby Etchecopar en su programa de radio luego de que su producción le avisara que Horacio Rodriguez Larreta no podía salir al aire.

"Vos a mi me tenés que atender", gritó una y dos veces el periodista y amenazó al jefe de Gobierno porteño.