“Dejá de joder con el pinguino…", sorprendió Baby Etchecopar al concluir su editorial del programa de este miércoles en A24.

El conductor dedicó su bajada de línea a Javier Milei. "Néstor esta muerto, yo no lo quiero pero te aseguro que si el pingüino hubiera estado vivo vos no tendrías las pelotas para decirle lo mismo”, le sugirió al presidente de la Nación.

“Dejá de jugar al gladiador, estás grande”

En otro pasaje de Basta Baby, el conductor habló de que "el presidente da vergüenza ajena"

Sorpresivo y rotunda editorial de Baby.

Editorial completa de Etchecopar, que aseguró: “Pusieron un montón de plata y hubo poca gente para semejante parafernalia”. Y sentenció: “Con toda esta payasada tuvieron un día de oxígeno, porque hoy no se habló de las coimas”.