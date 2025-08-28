“Dan vergüenza” lo liquidó Baby Etchecopar a Javier Milei por los incidentes ocurridos en Lomas de Zamora.

El desconcierto de la derecha es tal que los golpes vienen de todos lados, desde una interna salvaje hasta un revoleo de acusaciones de los comunicadores de los canales hegemónicos.

Con su particular estilo Baby se burló de los dirigentes de La Libertad Avanza, desde el propio presidente hasta Lilia Lemoine.

El monólogo completo

Los incidentes de la caravana libertaria no pasó desapercibida para Baby Etchecopar.