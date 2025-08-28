Lo liquidó
Baby Etchecopar: "Fueron a Lomas para que les tiren piedras los kirchneristas, pero ustedes quedaron peor escapándose en moto"
El conductor de A24 se burló de la caravana libertaria diciendo que Javier Milei "cabeceaba cascotes" y su hermana Karina "parecía una promotora de OCA", para terminar diciendo que "la economía se está yendo a la mierda".
“Dan vergüenza” lo liquidó Baby Etchecopar a Javier Milei por los incidentes ocurridos en Lomas de Zamora.
El desconcierto de la derecha es tal que los golpes vienen de todos lados, desde una interna salvaje hasta un revoleo de acusaciones de los comunicadores de los canales hegemónicos.
Con su particular estilo Baby se burló de los dirigentes de La Libertad Avanza, desde el propio presidente hasta Lilia Lemoine.
El monólogo completo
Los incidentes de la caravana libertaria no pasó desapercibida para Baby Etchecopar.