Matando dos pájaros de un solo tiro, Baby Etchecopar ejecutó a Javier Milei y a Jonatan Viale en la misma frase.

Por un lado le apunto al entorno del Presidente y a sus actitudes soberbias aconsejándole que “se baje del poni”, y por otro no se la dejó pasar a Viale por su lamentable entrevista.

Con tono paternal Baby les recomendó a los periodistas, para no ensañarse con el que está en el ojo de la tormenta, que no se acerquen tanto al poder para no quemarse en el fuego de las acusaciones.