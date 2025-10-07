Baby Etchecopar fue nuevamente protagonista de aberrantes declaraciones en su programa de radio Rivadavia, donde tuvo un acto total de discriminación y racismo.

El conductor derrapó completamente cuando opinó que "en Mar del Plata tiene que costar un agua 9 dólares, así los negros no van".

No contento con eso siguió con su acto racista al aire en vivo: "Que vayan a Santa Teresita, a Mar de Ajó… Mar del Plata tiene que ser para el que tiene plata".