¿Algún fiscal de oficio?
Baby derrapó mal: dijo que Mar del Plata debería ser cara "así los negros no van"
El conductor de radio Rivadavia fue protagonista de repudiables declaraciones en un acto total de racismo explícito. Baby Etchecopar manifestó su deseo de que Mar del Plata sea "para gente de plata, así los negros no van".
Baby Etchecopar fue nuevamente protagonista de aberrantes declaraciones en su programa de radio Rivadavia, donde tuvo un acto total de discriminación y racismo.
El conductor derrapó completamente cuando opinó que "en Mar del Plata tiene que costar un agua 9 dólares, así los negros no van".
No contento con eso siguió con su acto racista al aire en vivo: "Que vayan a Santa Teresita, a Mar de Ajó… Mar del Plata tiene que ser para el que tiene plata".