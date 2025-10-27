"Los jugadores le hacen la cama al técnico cuando te dan vuelta un partido que habías ganado por goleada" sintetizó Flavio Azzaro con una metáfora que todo futbolero puede entender.

El conductor de AZZ partió de allí para apuntar contra los intendentes bonaerenses después de que se perdiera una elección un mes y medio después de haberla ganado holgadamente.

Juzgando que una vez asegurado su triunfo en los municipios no hicieron el esfuerzo suficiente, pronosticó que así se perderá la presidencial dentro de dos años.