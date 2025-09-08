Flavio Azzaro, con la sinceridad que lo caracteriza, volvió a encender la polémica en las redes sociales con un mensaje contundente dirigido a varios periodistas  oficialistas.

En su posteo, Azzaro lanzó una dura critica contra figuras como Luis Majul y Jonatan Viale, entre otros, al advertir que la derrota electoral del gobierno en la provincia de Buenos Aires ya evidencia el distanciamiento de estos comunicadores.

  • En su cuenta de Twitter, el comunicador escribió:

“Si a Milei le llegase a ir mal en un futuro y llegara a perder, de todos estos, no lo va a bancar ninguno. Lo van a dejar tirado como un perro. Ya empezaron a soltarle la mano y aún sigue gobernando. Recuerden, estos solo cuidan su culo y su CBU.”

X de Flavio Azzaro