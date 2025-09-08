Flavio Azzaro, con la sinceridad que lo caracteriza, volvió a encender la polémica en las redes sociales con un mensaje contundente dirigido a varios periodistas oficialistas.

En su posteo, Azzaro lanzó una dura critica contra figuras como Luis Majul y Jonatan Viale, entre otros, al advertir que la derrota electoral del gobierno en la provincia de Buenos Aires ya evidencia el distanciamiento de estos comunicadores.

En su cuenta de Twitter, el comunicador escribió:

“Si a Milei le llegase a ir mal en un futuro y llegara a perder, de todos estos, no lo va a bancar ninguno. Lo van a dejar tirado como un perro. Ya empezaron a soltarle la mano y aún sigue gobernando. Recuerden, estos solo cuidan su culo y su CBU.”