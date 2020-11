Uno no sabe si Luis Novaresio se hace el que no entiende, realmente no entiende o todo es simplemente un juego televisivo. Lo cierto es que parece haber encontrado su contrapunto en Rosario Ayerdi, quien se encarga de aclararle los puntos flojos de sus análisis que siempre se 'equivocan' para el mismo lado.

Este lunes a la noche volvió a ocurrir cuando se debatía sobre la vacuna rusa y la panelista le explicó cómo se fue forjando el acercamiento con el gobierno de ese país para poder estar entre los primeros países que recibirán millones de dosis