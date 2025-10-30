Axel Kicillof dejó en claro que si Milei lo hubiera invitado él hubiera asistido a la reunión, como lo hizo siempre, por una cuestión institucional.

Pero al parecer al gobierno nacional no le gustan los que piensan distinto y tienen graves limitaciones para intercambiar opiniones y es por eso que eligieron que la provincia más grande del país no tuviera representación en un encuentro que hubiera sido importante si estaban todos los mandatarios provinciales.

El gobierno de Milei demostró no tener lo necesario para gobernar un país federal y hasta el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aclaró que no invitaban a Kicillof porque sería "una pérdida de tiempo".