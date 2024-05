En el plenario que se realizó en la localidad de Florencia Varela bajo la consigna “La Patria no se vende”, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se refirió al supuesto pacto federal que quiere hacer el gobierno, que no es un pacto ni es federal.

Pero como hasta Milei reconoció que no se hará en la fecha prevista del 25 de mayo, Axel se permitió sugerir una nueva fecha, más acorde al contenido que tiene ese supuesto pacto y sugirió el 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos.

"A las provincias argentinas les vamos a ofrecer la solidaridad de la provincia de Buenos Aires. No vamos a aceptar la disolución nacional. No vamos a aceptar el sálvese quien pueda. El pueblo bonaerense no se salva solo".