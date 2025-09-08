Hace tan solo dos años Javier Milei ganaba las elecciones por una diferencia importante pero hoy la provincia de Buenos Aires, que representa más del 40% del país, le dijeron claramente que este no es el rumbo que quiere la ciudadanía.

El desfinanciamiento de la salud y la educación, la violencia contra los jubilados y discapacitados, la estafa de $LIBRA, los muertos por el fentanilo y el escándalo de las coimas de su hermana Karina parecen querer decirle al Presidente que la política de la motosierra no es lo que el pueblo quiere.

Pero como el discurso de Milei apuntó directamente a profundizar este modelo que lo llevó al fracaso, Axel trató de explicarle qué era lo que estaban diciendo las urnas.

Kicillof, no se olvidó de Massa ni de Cristina y no solo la nombró sino que dejó en claro que su condena es injusta y que ella debería haber estado en ese escenario festejando la victoria junto al pueblo.