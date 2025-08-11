"Parecía que la derecha iba a ir toda junta y el campo popular fragmentado. Eso era dejársela servida y que se profundizara el endeudamiento y la fuga. Fuerza Patria es una boleta para ponerle un freno a Milei" sentenció Axel Kicillof en El Destape.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires no le escapó a dejar expuestas las diferencias con el resto de los sectores del peronismo mostrando su voluntad de generar un espacio propio.

Ya por fuera del kirchnerismo -con el cual tiene serias diferencias- Kicillof mostró un perfil propio y las ganas de liderar la oposición a los libertarios.

La entrevista completa

El gobernador de la Provincia habló de todo con Roberto Navarro.