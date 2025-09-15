Es el tema que marca las elecciones legislativas de este año, una bala que entró en el corazón libertario y sigue haciendo daño.

Surgida de la Fábrica de Jingles de Gelatina, ganó vuelo propio y ya se convirtió en un himno de la resistencia contra el gobierno de Javier Milei.

Envalentonado por el triunfo en las elecciones bonaerenses a legisladores del distrito, el gobernador Axel Kicillof se animó a cantarla con el resto de los asistentes al show de Los Fabulosos Cadillacs en La Plata.