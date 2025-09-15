El hit el año
Axel Kicillof cantó el 'Alta coimera' con el público cuando fue a ver el recital de Los Fabulosos Cadillacs
En la presentación de la banda de Vicentico y el Señor Flavio en La Plata, el gobernador bonaerense se sumó a cantar la canción que se basa en las denuncias por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad que involucran a Karina Milei.
Es el tema que marca las elecciones legislativas de este año, una bala que entró en el corazón libertario y sigue haciendo daño.
Surgida de la Fábrica de Jingles de Gelatina, ganó vuelo propio y ya se convirtió en un himno de la resistencia contra el gobierno de Javier Milei.
Envalentonado por el triunfo en las elecciones bonaerenses a legisladores del distrito, el gobernador Axel Kicillof se animó a cantarla con el resto de los asistentes al show de Los Fabulosos Cadillacs en La Plata.