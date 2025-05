Rodeado del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el administrador general de Vialidad, Roberto Caggiano; y el intendente local, Mariano Cascallares, el gobernador de la Provincia apuntó contra el presidente Javier Milei.

“No estamos acá para hablar de teorías económicas complicadas, sino para mostrar hechos bien concretos: este viaducto que inauguramos va a transformar la vida cotidiana de miles de vecinos y vecinas de Almirante Brown, mejorando el tránsito y facilitando la producción y el comercio.

“Era uno de los mil proyectos de infraestructura que el Gobierno nacional paralizó con la excusa de que la obra pública no sirve: nosotros la reactivamos y la finalizamos porque comprendemos que le sirve al pueblo de la provincia de Buenos Aires”, explicó.

“No tenemos otro jefe ni otro dueño de nuestras acciones, no escuchamos lo que nos dictan multimillonarios ni presidentes extranjeros: aquí el único que decide es el pueblo de la provincia. Los bonaerenses no quieren que haya obras como estas sin terminar, y es por ello que vamos a finalizar también los diez pasos bajo nivel que el Gobierno nacional interrumpió en diferentes localidades del conurbano”.

“Los vecinos y vecinas de Almirante Brown decidieron que este viaducto se llamará Papa Francisco, en homenaje a un hombre que estaba en contra de la cultura del descarte y a favor del encuentro, la producción y el trabajo. Es un reconocimiento también a los patriotas que lucharon por romper los vínculos de dominación porque entendían que solamente había libertad si estaba acompañada de igualdad de oportunidades, solidaridad y justicia social.”

