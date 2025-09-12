Utilizando una cita de Keynes -para marcar posición y que quede expuesta la diferencia ideológica con la escuela austríaca que defiende Javier Milei- Axel Kicillof trazó un panorama desolador de las consecuencias de las medidas elegidas por el gobierno.

En su exposición planteó la destrucción que se está viviendo en la industria local, a contramano de las necesidades del país.

Para dinamitar lo que debería ser su alianza natural, Kicillof chicaneó al presidente, señalando que si Donald Trump se enterara de la política económica que lleva adelante Javier Milei, "lo mataría".