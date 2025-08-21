Parar a Milei
Axel Kicillof: "Hay que dejar de dar vueltas con las listas, dejar de ser sommelier de listas"
En su participación en el programa de la noche de C5N, el gobernador bonaerense defendió el armado de las listas para las elecciones de septiembre y octubre.
El mensaje fue dirigido a la tropa propia, donde todavía hay turbulencias y reacomodamientos tras el fracaso del gobierno de Alberto Fernández.
Si bien Axel Kicillof se refirió a los temas de coyuntura como el veto en Diputados, también abarcó cuestiones más amplias como el armado de las listas.
Y allí dejó un mensaje claro, pidiéndole a los militantes peronistas no ser ‘sommeliers de listas’ y apoyar lo que decidió la unidad del espacio.
La entrevista completa
Con la colaboración de Pablo Duggan, Kicillof habló de todo.