Avelluto no tuvo filtros y cuestionó el acuerdo con Milei: "Pactito feo, lo llamó yo"

A tono con sus últimas declaraciones, el exministro de Cultura de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, volvió a diferenciarse de integrantes de Juntos por el Cambio y sectores del PRO tras el pacto de Mauricio Macri y Patricia Bullrich con el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

"Me pareció terrible la foto de Patricia Bullrich con Victoria Villarruel y siento que la que era mi casa ya no lo es. No tengo nada que ver con esa gente", afirmó, en diálogo con Argenzuela, en Radio 10.

"Mi partido tuvo un giro muy conservador desde la llegada de Patricia Bullrich a la presidencia", agregó Avelluto.

Por otra parte, destacó el desempeño del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, en el debate, mientras que se refirió al libertario como "irresponsable" y "chanta".