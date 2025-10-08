El Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión y a Brenda Uliarte a 8 por el atentado contra la expresidenta.

Tras conocerse el fallo, La Cámpora difundió un comunicado cuestionando a la justicia y reclamando que no se investigaron otras líneas del caso: "¿Qué pasó con la pista de Gerardo Milman, el borrado de celulares en las oficinas de Bullrich y el financiamiento de la empresa de Caputo. No sabemos, porque la justicia no los quiere investigar".

Además, advirtieron que "la bala que no salió y el fallo que sí salió son parte de un largo camino de violencia política y mediática con el que intentaron disciplinar a Cristina".

El texto concluye con una frase que volvió a resonar en redes sociales y en el ámbito político: "A tres años del intento de asesinato, nos seguimos preguntando: ¿quién mandó a matar a Cristina?":