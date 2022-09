En su editorial en radio El Destape, el periodista Roberto Caballero reforzó la idea de que detrás de los detenidos por el intento de asesinato de Cristina Kirchner hay sectores del poder ligados al macrismo.

“Esto no se explica por la siquiatría, hay que mirar un otro elemento y es que cómo fuerzas que operan en la sociedad son tomadas desde un gobierno, en este caso el gobierno macrista para generar una realidad ficticia", analizó Cabellero.

Y advirtió: “Si (Macri) fue capaz de apoyar el golpe de Estado en Bolivia, capaz de espiar a los propios, ¿creen que no es capaz de financiar a estos grupos?”.

Para por último sugerir: “Hay dos cosas que se hacen en una investigación. Una es estudiar la ruta del dinero. Cuando eso no es tan claro hay que analizar a quiénes beneficia el crimen. ¿Patricia me dicen, no lo sé?”.