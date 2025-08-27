EN DESARROLLO…

El presidente Javier Milei debió irse de urgencia de su "caravana libertaria" en Lomas de Zamora luego de que su comitiva fuera atacada a piedrazos y botellazos por un grupo de personas que lo increpó mientras saludaba a sus seguidores.

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en el centro de Temperley, donde el líder libertario se mostraba con Karina Milei, en medio del escándalo por los audios que originaron la investigación en la Agencia de Discapacidad. A su vez, estaban el diputado y candidato José Luis Espert, el armador Sebastián Pareja y otros referentes, todos arriba de una camioneta que los transportaban.

En momentos que el mandatario se encontraba saludando a militantes que se concentraban en la zona, empezaron a arrojar objetos peligrosos hacía el jefe de Estado, lo que motivó que la custodia presidencial lo proteja a Milei y le dispongan que se retire del asedio.

El presidente fue transportado en otro vehículo lindero, junto a Karina Milei, mientras que algunos dirigentes, como Espert, debieron huir en moto para evitar ser atacados. En las imágenes difundidas por la televisión, se reportaron detenidos por la policía que estaba presente.