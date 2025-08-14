No se trata de una militante libertaria, ni siquiera de una simpatizante de las ideas de Javier Milei, sino de una estudiante de ciencias políticas que se acercó para ver en persona cómo es un acto de La Libertad Avanza.

Contrarrestando con el grueso de los que se acercaron a La Plata para verlo en vivo, esta joven ya estaba con pocas expectativas desde que salió de su casa.

Aun sabiendo que difícilmente pudiera ver algo acorde a lo que ella le gusta, lo único que pidió es que no haga los papelones habituales.