En medio de un vendaval político y de una derrota estrepitosa en las elecciones bonaerenses, Karina Milei quiere intentar mejorar un poco su demacrada imagen, aunque no lo esté logrando.

La hermana del presidente viajó a Tucumán para lanzar la campaña nacional de LLA, junto a Martín Menem y otros funcionarios e integrantes del espacio oficialista. Pero parece que no le fue muy bien.

En las redes Karina se hizo tendencia por su inentendible discurso que fue objeto de reacciones y memes, pero en las afueras del lugar el pueblo se manifestó con carteles del 3% y reclamos hacia el gobierno.

Por ejemplo el testimonio de esta persona, que reconoció haber votado a Milei para las elecciones presidenciales pero también reveló que está profundamente decepcionado y arrepentido de su decisión.

"Vengo a expresar mi descontento porque esto no es lo que yo voté", aseguró el hombre quien además comentó: "Yo lo voté porque cometí el error. Pero esto no es lo que yo voté. No quiero esto".

Así como este señor también muchas otras personas manifestaron su descontento por las políticas del gobierno y por los actos de corrupción en las altas esferas del ejecutivo.