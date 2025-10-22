La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner saludó este miércoles a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, por su cumpleaños número 95 con un mensaje lleno de afecto y admiración.

Acompañando sus palabras con una foto reciente de ambas, Cristina reveló que Carlotto la visitó el día anterior en su domicilio de San José 1111.

"Hoy, Estela cumple 95 jóvenes años. Ayer por la tarde estuvo en San José 1111. Vino a visitarme", escribió la exmandataria.

"La serenidad y calidez que transmite siempre fue algo que me llamó la atención. Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora", desató Cristina Kirchner.

Finalmente, definió a Estela de Carlotto como "una de esas personas imprescindibles en la historia" de la Argentina y cerró su mensaje con un afectuoso saludo a la incansable luchadora por la memoria, la verdad y la justicia.