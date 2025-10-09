Las imágenes lamentables de la Argentina de Javier Milei ya empiezan a dar vuelta por todo el mundo, luego de que la justicia ordenara allanar las viviendas del candidato libertario José Luis Espert y de Fred Machado.

En el marco de varios allanamientos, las cámaras de televisión mostraron el momento en que efectivos de la Gendarmería Nacional ingresaban a la mansión del libertario en el barrio de San Isidro: vivienda que pudo adquirir en los últimos años de manera dudosa.

Pero también se dieron allanamientos en viviendas del empresario narco argentino detenido, donde se realizó un hallazgo bastante comprometedor para Espert.

Efectivos de la Policía Federal encontraron un contrato por un millón de dólares con la firma de Machado y la del ex candidato de la libertad de avanza. Este papel estaba roto y con algunas quemaduras adentro de un tacho de basura.

Esto complica aún más a Espert, ya que si bien el hombre de Milei había afirmado que este contrato se dio en el 2020, el papel figura firmado con fecha del 7 de junio de 2019: 15 días antes de que el diputado se presentara formalmente como candidato a presidente.