La situación de abandono con familiares y profesionales del área discapacidad escaló este viernes con los serios incidentes que se produjeron en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Fue así: un grupo de manifestantes que reclama contra los recortes en discapacidad entró por la fuerza en las oficinas del barrio porteño de Belgrano para pedir hablar con las autoridades.

Entre quienes protestaron había mayormente trabajadores de distintas dependencias que reclaman por una mejora en sus salarios. Además los acompañaron profesionales de la salud, pacientes y familiares de personas con discapacidad.

La cronología de los incidentes

Según reporta C5N, la manifestación comenzó en la calle cerca del mediodía, pero más tarde los manifestantes rompieron el vallado, la puerta del lugar y entraron por la fuerza entre gritos, y cánticos contra el Gobierno.

Allí reclamaron por la suspensión de otra reunión que el interventor de ANDIS les había pautado para hoy y no cumplió.

Uno de los delegados sindicales que encabezó la manifestación le dijo a la prensa presente: "Estamos trabajando sin aumento, con contratos precarizados y con compañeros que cobran menos de la canasta básica. Llevamos meses pidiendo una reunión con las autoridades, pero no nos escuchan. Hoy la gente explotó".

Los empleados de la Agencia Nacional de Discapacidad llevan meses reclamando por sueldos que no se actualizan desde principios de año.

Muchos de ellos trabajan en atención directa a personas con discapacidad, gestionando pensiones, certificados y subsidios que quedaron atrasados por la falta de recursos.