Diego Brancatelli y Roberto García Moritán se cruzaron este sábado en PH, Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff al que ambos fueron como invitados.

La primera discusión se dio en el "Punto de encuentro", bajo la consigna "Aquellos que apostaron y les fue mal".

En un momento, Vicky Xipolitakis le preguntó a Brancatelli por su ideología política. Y a partir de esa consulta, y la respuesta de que "defiende un modelo de país", se inició un fuerte intercambio con García Moritán.

El segundo cruce entre ambos se dio cuando se prestaron a la dinámica del "Frente a frente". "¿Ponés las manos en el fuego de que Cristina no es corrupta?", quiso saber García Moritán. "Yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Igual creo que Cristina no es corrupta y que ha existido una persecución feroz contra ella", afirmó el periodista.

Y retrucó: "¿Creés que hoy serías legislador porteño si no fueras el marido de Pampita?".