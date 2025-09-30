Javier Milei viajó a Tierra del Fuego en el marco de la campaña hacia las elecciones del 26 de octubre, pero la visita que intentaba respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza se convirtió en un fracaso.

La agenda oficial incluía una caminata por las calles de Ushuaia, pero la actividad fue suspendida por las movilizaciones de rechazo que se concentraron en la ciudad.

Por este motivo, Milei improvisó un encuentro en la puerta del Hotel Albatros, donde habló ante un reducido grupo de militantes con un megáfono.

"Les pido que no aflojen. Esta vez el esfuerzo va a valer la pena", dijo el Presidente a los presentes, en un mensaje que quedó desdibujado por la poca asistencia de seguidores.