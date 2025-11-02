Baile y color
Así fue el momento en que "Fanático" de Lali desató la fiesta en la Marcha del Orgullo
Bailes, activismo y celebración se combinaron en la jornada más importante del colectivo LGBTIQ+. La jornada se desarrolló en un contexto de reclamos por derechos y políticas públicas.
La 34º Marcha del Orgullo recorrió las calles de la Ciudad de Buenos Aires con un clima de fiesta y protesta, visibilizando la diversidad y el rechazo a los recortes de políticas públicas y ajustes económicos.
La jornada formó parte de la Semana del Orgullo, bajo el lema: "Frente al odio y la violencia: más orgullo y unidad".
La música no dejó de sonar y uno de los instantes más efusivos se vivió cuando se escuchó "Fanático" de Lali Espósito, contagiando a los asistentes a bailar y a saltar en medio de un contexto de activismo y reclamos sociales.