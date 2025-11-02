La 34º Marcha del Orgullo recorrió las calles de la Ciudad de Buenos Aires con un clima de fiesta y protesta, visibilizando la diversidad y el rechazo a los recortes de políticas públicas y ajustes económicos.

La jornada formó parte de la Semana del Orgullo, bajo el lema: "Frente al odio y la violencia: más orgullo y unidad".

La música no dejó de sonar y uno de los instantes más efusivos se vivió cuando se escuchó "Fanático" de Lali Espósito, contagiando a los asistentes a bailar y a saltar en medio de un contexto de activismo y reclamos sociales.