Cristina Alvarez Rodríguez on Twitter

La iniciativa pertenece a Máximo Kirchner y lleva la firma de los diputados y diputadas del Frente de Todos.

Es un proyecto de ley que contempla proteger ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios. Y evitar la especulación financiera e inmobiliaria de las tierras.

"El proyecto será debatido en las comisiones y se espera la participación de todos los sectores involucrados y todos los espacios políticos para que sea debidamente analizado y enriquecido antes de su tratamiento en el recinto", señaló Máximo en un comunicado.



En la comisión de Recursos Naturales, que conduce Grosso, se está debatiendo una nueva ley de Humedales.



El proyecto reforma la ley 26.815 del Manejo del Fuego por lo que se se prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies que tenían previo a los incendios provocados o accidentales,



En los fundamentos del proyecto, Kirchner señaló que el "el objetivo de este proyecto no sólo es proteger aquellos ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios y garantizar las condiciones para la restauración de las superficies, sino también desalentar los incendios intencionales y la especulación financiera e inmobiliaria".



La iniciativa determina que por el término de 60 años no se podrán cambiar el uso de los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, y de 30 años en el caso de zonas agrícolas.



En ese plazo no se podrán realizar en los bosques naturales o implantados la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares.

El proyecto