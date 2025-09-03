Es muy obvio y habla de la desesperación que tiene el gobierno por unas elecciones bonaerenses que lo encuentra haciendo agua por todas partes.

Pero si el manual de estilo de la ultraderecha indica que al candidato presidencial o al mismo presidente, lo deben atacar para poder convertirlo en víctima y, de esa forma, los votantes puedan empatizar con él, la pregunta sobre qué hará La Libertad Avanza está en el aire.

En vez de despejar las especulaciones el oficialismo hace todo lo posible para que haya más dudas -un terreno descampado, una barriada humilde y óptima para despertar sospechas, desistir el pedido del gobierno de Axel Kicillof de que no lo realicen ahí por seguridad- y la llegada de un grupo de encapuchados no hace más que echarle más nafta al fuego.

Gustavo Grabia tendrá trabajo extra porque el tufillo a barra brava maridada con servicios, traspasaba la pantalla.