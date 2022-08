Durante el fin de semana, el periodista Diego Brancatelli contó a través de sus redes sociales que fue amenazado cuando estaba con su familia en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes.

Sin embargo, este lunes, en el programa 'Argenzuela' de C5N, ofreció detalles de la cobarde agresión por parte de dos personas que lo insultaron cuando entró a un bar de la zona, donde ya se había anunciado previamente su presencia.

“En pleno centro de Goya, estaba disfrutando de una tarde y cuando ingresé a un bar dos personas estaban esperando en frente me abordaron”, empezó a relatar el periodista ante la atenta mirada de Jorge Rial y los otros panelistas.

“No me la veía venir, me sorprendieron. Es más, pensé que me venían a dar un regalo porque tenían una bolsa. Soy siempre de aceptar el pedido de foto o saludo, y también acepto las personas que no opinan igual y que me puedan abordar pero siempre con el teléfono apago y con respeto”, señaló.