Javier Milei es el nombre que impusieron los medios hegemónicos como el candidato para 2023. Sin embargo, y si nos pudiéramos desmarcar por un rato de la agenda del poder, veríamos que el fenómeno Milei no tiene todavía chances serias de llegar a la Rosada, pero eso no quiere decir que su presencia no modifique el escenario.

Para el titular de la consultora Equis, Artemio López, "la función de Milei, más que electoral es ir corriendo a todos los partidos hacia la derecha. Estos fenómenos ocurren habitualmente. Fijate lo que pasa en España con VOX", señaló.

Entrevista por FM La Patriada, el analista político recordó que: "En Argentina pasó lo mismo con la UCD, que luego se incorporó al peronismo y le marcó la agenda. El peronismo se convirtió en el partido de la agenda neoliberal del ajuste".

"En principio la candidatura de Milei está reordenando la interna de Juntos por el Cambio y eventualmente del gobierno también", advirtió.

Para López la preocupación es que "hay gente en el oficialismo que piensa que la sociedad se derechizó. Cuando los números muestran que al contrario, que en 2019 el pueblo apoyó. Y que en 2021 o votaron a otras opciones se izquierda o se quedaron en su casa, pero el macrismo no creció".

"Cuando mejoren los números de la canasta básica los números del Frente de Todos van a mejorar", auguró.