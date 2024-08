“Tratan de decir que estoy loca porque era la única manera que tenían de tapar todo esto”, dijo Lourdes Arrieta.

Consultada en Duro De Domar sobre si recibió amenazas del jefe de la cámara de Diputados, Martín Menem, la diputada libertaria confirmó que a sucedió a través del colega Beltrán “Benedit y (Santiago Fernández) Cosinamno”

“Aprietes, presiones para que me calle si no me matan”, contó Arrieta y dejó en shock al panel de C5N.