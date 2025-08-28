Ricardo Arriazu se apoya en las encuestas de los politólogos para marcar la debilidad del gobierno en cuanto los indicadores económicos acentúen los números negativos.

Para graficarlo, Arriazu describió al votante promedio de La Libertad Avanza, y lo hizo señalando sus características primordiales, entre las que destacó la falta de educación.

“No entienden nada de lo que les dice Milei” marcó casi jocosamente, con una visión despectiva del núcleo de apoyo más ferviente del gobierno.