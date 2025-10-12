Este 12 de octubre, a partir del polémico video oficial que difundió el gobierno de Javier Milei para reivindicar la figura de Cristóbal Colón, la libertaria Florencia Arietto quiso hacerse la canchera y quedó expuesta por un error histórico.

"El líder del descubrimiento de América era italiano. Importante recordarlo porque los mejores comandantes salieron de Italia, eh? ❤️🤍💚", publicó Arietto.

Sin embargo, esa declaración es históricamente incorrecta y así lo evidenciaron las redes sociales. Vale aclarar, que Cristóbal Colón nació en Génova en 1451, una ciudad-estado independiente en ese entonces. Italia como nación unificada no existía en esa época. Por lo tanto, aunque Colón era genovés, decir que era "italiano" en el contexto moderno no es históricamente preciso.