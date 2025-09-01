En medio del escándalo por las denuncias de coimas y la filtración de audios que comprometen al oficialismo, Florencia Arietto publicó un posteo en su cuenta personal y pidió “citar a los periodistas para que entreguen la fuente”.

Molesto con ese pedido, el comunicador Luis Novaresio le respondió con dureza y remarcó que ese planteo es inconstitucional, al recordar que la Constitución Nacional, en su artículo 43, protege el secreto profesional de los periodistas, que no están obligados a revelar sus fuentes de información.

"Quiero citar a mi amigo Damián Rojo, que me dice: 'Arietto tiene una ventaja, en Independiente entró como Jefa de Seguridad y multiplicó las barras bravas", expresó Novaresio.

“No hay que llamar a los periodistas, hay que llamar al gobierno, se están grabando entre ellos”, agregó frente a Antonio Laje.

Vale recordar que Arietto había desembarcado en el club en 2012 como la primera mujer al frente de la seguridad, con la promesa de enfrentar a las barras. Sin embargo, su paso duró apenas seis meses y renunció.